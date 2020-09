Excelsior'31 versterkt zich met spits Givan Werkhoven

Bij Go Ahead Eagles kwam de aanvaller 39 duels in actie en hij wist daarin vijf keer het net te vinden. In 2019 maakte hij de overstap naar Helmond Sport.

Vervolg in betaald voetbal lukte niet

"Afgelopen winter ben ik al in gesprek geweest met Excelsior'31. Ondanks de goede gesprekken heb ik er toen toch voor gekozen om nog voor een kans in het betaalde voetbal te gaan. Dat is niet gelukt. Ik ben blij met de kans die Excelsior'31 mij nu biedt om weer aan spelen toe te komen en het plezier in het voetbal terug te vinden", licht Werkhoven zijn keuze toe op de website van de derdedivisionist.