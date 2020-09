Ziekenhuis Hardenberg is compact en relatief goedkoop, maar met hoogwaardige zorg dankzij slimme indeling

Het Saxenburgh Medisch Centrum is het streekziekenhuis voor inwoners van Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Vanaf morgen is het ziekenhuis volledig in gebruik en komt er een eind aan het oude Röpcke Zweers ziekenhuis, dat sterk is verouderd. Het nieuwe gebouw staat pal naast het oude ziekenhuis.

"Bijna hopeloos"

Dat het ziekenhuis in Hardenberg aan vervanging toe was, daarover was iedereen het eens. Toch duurde het traject bijna twintig jaar en leek het soms zo goed als hopeloos. Het was heel moeilijk de financiering rond te krijgen voor een streekziekenhuis met allerlei specialismen. Er werden in de loop van de jaren wel tijdelijke vleugels en noodgebouwen tegenaan geplakt.

Het uitstel was achteraf alleen maar goed, gelooft internist Ruud Blankenburgh: "Als we tien jaar geleden waren gaan bouwen hadden we iets gehad waar we nu al niet blij meer mee waren. Nu hebben we een heel hoogwaardig en efficiënt gebouw waar we zo dertig jaar mee vooruit kunnen, dat maakt de vreugde des te groter".

Meebetaald

De specialisten in het ziekenhuis hebben actief meegewerkt om het ziekenhuis te kunnen bouwen. Samen hebben ze vijf procent van de bouwsom opgehoest. Blankenburgh vind dit vanzelfsprekend: "Als medisch specialisten is dit ziekenhuis onze zaak, het is niet gek om daar ook in te investeren. Wij hebben de drive om dit tot een succes te maken, wij geloven hierin".

In 2018 ging de bouw van start, in een jaar waarin meerdere ziekenhuizen in het land failliet gingen. Het Saxenburgh Medisch Centrum is een kleiner, maar efficiënt ingericht gebouw met 120 in plaats van 170 bedden. Totale kosten: vijftig miljoen euro, relatief goedkoop voor een ziekenhuis.

Saxenburgh Medisch Centrum (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

De opzet is totaal anders dan in een traditioneel ziekenhuis. Het Röpcke Zweers ziekenhuis was een lappendeken van hoog- en laagbouw, met lange gangen en allerlei bijgebouwtjes en tijdelijke units. Het nieuwe ziekenhuis is juist compact en overzichtelijk. Alles is gebouwd rond een overdekte binnenplaats, een atrium. Hierdoor is overal lichtinval in de kamers. "Harmonicamodel" Het is zo gebouwd dat de gebruikte ruimtes makkelijk aanpasbaar zijn aan de vraag van dat moment, als een harmonica die in en uit elkaar schuift. Er zijn geen aparte afdelingen meer voor verschillende aandoeningen, ook hebben de specialisten geen eigen spreekkamers meer. De behandelkamers, bedden en medewerkers kunnen daardoor efficiënt worden ingezet. De ruimte waar patiënten worden voorbereid op een operatie, de holding, is dezelfde als de uitslaapkamer. Vroeger kwam het wel voor dat de uitslaapkamer vol lag, terwijl de holding zo goed als leeg was, maar was het niet mogelijk te wisselen. Personeel kan zo ook efficiënter worden ingezet. Schotten weg Alle acute zorg vormt ook één geheel: de huisartsenpost, spoedeisende hulp en de IC zitten vlakbij elkaar, direct bij de röntgen- en scanapparatuur. Dat is goed voor de patiënt, vertelt Blankenburgh: "Dat is echt fantastisch. Een zieke patiënt is gelijk op de plek waar hij zijn moet. heeft hij een CT-scan nodig, dan is ie daar direct. Je hebt geen tijdverlies op een moment dat elke seconde telt." Saxenburgh Medisch Centrum (Foto: RTV Oost Jolande Verheij) Het harmonicamodel wordt overal in het ziekenhuis doorgevoerd. Zo is er geen aparte kraamafdeling meer, maar een centrum voor vrouw- en kindzorg, waar niet alleen baby's worden geboren maar waar ook gynaecologen en kinderartsen één team vormen. Eindelijk... De fase van plannen maken duurde bijna twintig jaar, maar de bouw ging in twee jaar relatief snel. In maart van dit jaar was het gebouw klaar en in mei zou alles verhuizen. Maar door de corona-crisis moest dit worden uitgesteld. "Alle energie ging naar de patiënten", vertelt verpleegkundige Inge Cremer, "de rest ging allemaal on hold. Er was ook geen tijd om te testen en medewerkers te trainen. Inmiddels is dat gebeurd en hebben we keihard gewerkt om de verhuizing door te laten gaan, zodat we klaar zijn voor een tweede golf coronapatiënten." Feestje Een feestelijke opening komt er voorlopig niet. Het werk gaat in het ziekenhuis gewoon door, maar dan in een nieuw gebouw. "Maar voor ons is het al een feestje om hier straks te mogen werken", lacht internist Blankenbergh, "mijn handen jeuken en ik denk dat ook de patiënten hier heel graag gaan komen".