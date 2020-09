Go Ahead Eagles verloor thuis nooit van Jong Ajax en kan Twente profiteren van nagenoeg lege Kuip?

Leo Halle in actie tijdens Nederland-Ierland in 1936 (Foto: Spaarnestad)

In deze rubriek zetten we nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Go Ahead Eagles – Jong Ajax

De eerste thuiswedstrijd van het seizoen van Go Ahead Eagles tegen Jong Ajax staat in het teken van Leo Halle, alias de 'Leeuw van Deventer'. Voorafgaand aan de wedstrijd wordt een standbeeld onthuld van de legendarische doelman die in 1930 en 1933 kampioen werd met Go Ahead en vijftien interlands speelde.

In 1930 was uitgerekend Ajax de grote concurrent in de strijd om de landstitel. Zowel Ajax als Go Ahead lieten veel punten liggen in de kampioenscompetitie. Hoewel Ajax twee keer won van Go Ahead, veroverde de ploeg uit Deventer toch de landstitel.

Sinds de entree van Jong Ajax in het betaalde voetbal slaagden de Amsterdamse talenten er nooit in te winnen bij Go Ahead. Vorig jaar werd het 1-1, De drie ontmoetingen daarvoor werden allemaal gewonnen door Go Ahead Eagles.

Aanvang: vrijdag 21.00 uur

Duel in teken van doelman Leo Halle (foto: Spaarnestad)

AZ - PEC Zwolle

PEC Zwolle zal vooraf tekenen voor punt bij AZ. Dat is ook het maximale wat PEC haalde uit de reis naar Alkmaar sinds de eeuwwisseling. Winnen lukte alleen in de vorige eeuw.

In februari van dit jaar was AZ-PEC één van de laatste duels voor de corona-uitbraak. PEC verloor met 2-0 door twee rake strafschoppen van Teun Koopmeiners. En hij miste er ook nog eentje.

Voor een PEC-zege bij AZ moeten we terug naar 1992. Destijds een duel in de Eerste Divisie. Edwin Duim tekende toen voor de enige treffer.

Aanvang: zaterdag 16.30

Willem II – Heracles

Heracles wil de foutloze seizoenstart een vervolg geven bij Willem II. Maar winnen in Tilburg is bepaald geen zekerheid. De laatste drie duels gingen allemaal verloren. Bleef de score in februari van dit jaar nog beperkt tot 1-0, bij de twee ontmoetingen daarvoor stond Heracles na een half uur al met 3-0 achter, dat werd uiteindelijk 5-0 en 3-1.

Hoe anders was dat in 2011. Ook toen leek de situatie uitzichtloos. Al na vier minuten kreeg Mark Looms de rode kaart. Hij veroorzaakte een strafschop en die werd benut. Echter, met tien man knokte Heracles zich naar een 6-2 overwinning. Everton maakte de helft van die zes treffers.

Aanvang: zondag 14.30 uur

Feyenoord – FC Twente

Hoeveel voordeel heeft Feyenoord nog van De Kuip nu die nagenoeg leeg is? FC Twente is de eerste ploeg die dat gaat ondervinden in de Eredivisie. In een volle Kuip hadden de Enschedeërs weinig kans de laatste jaren.

De laatste ontmoeting eindigde een jaar geleden in 5-1. Voor de laatste Twente-overwinning moeten we terug naar augustus 2013. Graziano Pellè zette Feyenoord nog wel op voorsprong, maar na rust liep Twente uit naar 1-4. De Rotterdammers kregen twee rode kaarten en namens FC Twente benutte Dusan Tadic twee strafschoppen.

Legendarisch was de ontmoeting in november 1971. Het was Twente nog nooit gelukt te winnen bij Feyenoord. En Feyenoord had al vier seizoenen op rij geen thuiswedstrijd verloren. Door een goal van Willy van de Kerkhof zorgde Twente voor een daverende stunt.

Aanvang: zondag 14.30

Alle duels zijn live te volgen bij Radio Oost via De Oosttribune.