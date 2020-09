Bestuursvoorzitter nieuwe ziekenhuis Hardenberg: 'Als corona weg is, komt er een opening die zijn weerga niet kent''

Veel licht in het nieuwe ziekenhuis (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Het heeft lang geduurd maar dit weekend is het eindelijk zo ver. Hardenberg neemt afscheid van het verouderde Röpcke Zweers ziekenhuis. Morgen worden zo'n tachtig patiënten naar het splinternieuwe Saxenburgh Medisch Centrum gebracht.

Hij oogt rustig en ontspannen. Zo voelt hij zich ook, bestuursvoorzitter Wouter van der Kam. "We lopen nog precies op schema. Corona vraagt natuurlijk wel om wat aanpassingen. De verhuizing is opgesplitst in 75 deelverhuizingen en elke deelverhuizing heeft een eigen team. Compacte teams, die allemaal in serie achter elkaar de nieuwbouw ingaan."

'Best wel spannend'

Van een verkeerschaos, die de verhuizing van een grote instelling vaak met zich meebrengt, zal in Hardenberg geen sprake zijn. Nieuw- en oudbouw zitten aan elkaar vast. "Maar het is natuurlijk best wel spannend", weet Van der Kam. "Er zitten ook heel zieke mensen bij. En daarnaast gaat de acute zorg gewoon door, want het hart van Overijssel heeft altijd acute zorg nodig."

Een verpleegkundige vertelt dat er gemengde gevoelens zijn bij de verhuizing. Blijheid dat de nieuwbouw er eindelijk is, maar toch ook de nodige weemoed. Van der Kam herkent dat. "Het is heel hard nodig, dat is zeker. Maar het gebouw heeft zoveel betekend voor zó veel mensen. Dat roept heel veel emoties op."

'Soort van vertrouwdheid'

Van der Kam is trots op zijn mensen. Trots ook op het resultaat. "Er is heel veel licht, natuurlijke kleuren, rust. Dat geeft, ondanks dat je toch iets vervelends hebt, toch een soort van vertrouwdheid. Zo proberen we de mensen te geven wat de regio van ons vraagt."

Medewerkers hebben mee mogen praten over de invulling van het nieuwe ziekenhuis. "Natuurlijk is dat gebeurd, want zij moeten er werken. Medewerkers en ook de cliëntenraden hebben heel goed door waar de behoefte ligt bij de bevolking", weet de bestuursvoorzitter.

Strikte medische begeleiding

Corona heeft ook in Hardenberg voor spannende tijden gezorgd. "Het was geen Brabant, maar ook wij hadden te maken met een volle intensive care, met tien tot vijftien patiënten. Wij weten wat corona is en daarom zijn de voorzorgsmaatregelen bij de verhuizing ook zo streng. Er zal sprake zijn van strikte medische begeleiding."

Door corona zal van een groot openingsfeest geen sprake zijn. "We vieren het natuurlijk in heel kleine kring, op gepaste afstand. Maar als corona eenmaal voorbij is, dan al er een opening komen die zijn weerga niet kent", besluit Van der Kam.