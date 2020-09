Toeristische sector snakt naar seizoensverlenging, MarketingOost helpt met reclamecampagne

Om het jaar 2020 niet als een verloren jaar de boeken in te laten gaan, hopen ondernemers in de toeristische sector op een verlenging van het seizoen. Het toeristische kenniscentrum MarketingOost speelt met een reclamecampagne in op die behoefte, in de hoop de komende weken veel toeristen naar Overijssel te lokken.

Een filmpje van drie vriendinnen die op vakantie zijn in de Franse Bourgogne is al de hele week te zien op de drie publieke zenders van de NPO. "Een filmpje met een knipoog", zegt Alice Voorhorst. Zij is manager Branding bij MarketingOost. De drie vriendinnen zijn naar Frankrijk gegaan om daar landgoederen en kastelen te bezichtigen. Bij het plannen van hun volgende activiteit zien ze een filmpje van een mooi landgoed. 'Is dat hier in de Bourgogne?', vragen ze zich af. Dan blijkt in het filmpje dat het mooie landgoed in het Overijsselse Twente ligt.

Alice Voorhorst: "Met deze campagne laten we zien hoe mooi Overijssel eigenlijk is. Dat je echt niet naar het buitenland hoeft, maar dat er in eigen land genoeg mooie onontdekte plekken zijn. Heel veel Nederlanders hebben geen idee wat er in onze provincie allemaal te zien is."

Singraven en Twickel

"In het filmpje zie je hele mooie beelden van landgoed Singraven", vervolgt Voorhorst. "Dit landgoed doet qua uiterlijk het meest Frans aan. Ook landgoed Twickel in Delden komt in beeld."

Overijssel wordt in de spotlights gezet om meer toeristen te trekken. Maar hoe verstandig is dat in deze coronatijd? Zeker nu het aantal besmettingen oploopt.

"Daar hebben we goed over nagedacht", aldus Voorhorst. "We hebben goed gekeken naar de locaties die we aanbieden. Op die plekken kan iedereen zich zo goed mogelijk aan de maatregelen van het RIVM houden. Iedereen maakt zich zorgen om de huidige situatie. Wij proberen er zo goed mogelijk mee om te gaan door ervoor te zorgen dat ondernemers op een zo verantwoorde manier gasten kunnen ontvangen."