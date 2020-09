Deventer bindt de strijd aan met hobbelige fietspaden

Speciale fietsstraten en asfalt in plaats van hobbelige klinkers en tegels. De gemeente Deventer gaat 2,3 miljoen euro investeren in het verbeteren van een flink aantal fietspaden.

De fietspaden langs de Margijnenenk, Lebuinuslaan en Overstichtlaan worden aangepakt. Vrijliggende paden worden geasfalteerd en de parallelwegen worden vervangen door fietsstraten. Ook de rotonde bij de Laan van Borgele wordt verbeterd.

Opvallend is dat Deventer er onlangs in een landelijk onderzoek van Bouwend Nederland niet al te best af kwam. In dat onderzoek werden vooral paden onderzocht waar veel scholieren fietsen. Te veel stoeptegels en te veel klinkers was de conclusie. Ook zijn veel kilometers fietspad te smal. Op de paden in Deventer die worden verbeterd fietsen veel scholieren.

Bomenkap

Eind van dit jaar beginnen de werkzaamheden en die zullen een jaar gaan duren. Heikel punt is het kappen van een aantal bomen. Wethouder Frits Rorink: "Het lastige is dat wij er niet aan ontkomen dat er een aantal bomen weg moet. Dat doen wij liever niet omdat bomen belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de buurt en koelte bieden in hete zomers. Tegelijkertijd willen wij fietsen stimuleren door het verbeteren van de fietsroutes. Gelukkig is het mogelijk om alle bomen die gekapt worden te herplanten langs de fietspaden."

Het aanvankelijke ontwerp is voorgelegd aan bewoners, de bomenstichting en de fietsersbond en daarna waar nodig aangepast.