Vooralsnog geen extra maatregelen in IJsselland ondanks harde stijging coronabesmettingen

Afgelopen woensdag kwamen er 38 nieuwe besmettingen bij. Vooral in Zwolle, Kampen, Deventer en Ommen loopt het aantal positieve testen hard op. Dat wordt vooral veroorzaakt door privéfeestjes, familieaangelegenheden, werk of door buitenlandse reizen.

Signaalwaarde

Door de stijging kwam de signaalwaarde in IJsselland uit op 7,2. Dat is boven de kritische grens van 7, maar wat houdt dat eigenlijk in? Het getal is een soort van 'alarmbel' die door het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur is vastgesteld. Het gaat over het aantal besmettingen per dag op 100.000 inwoners. Als dat onder de 7 ligt, zijn de problemen beheersbaar. Daarboven ligt een uitbraak op de loer.

Toch neemt de veiligheidsregio nog geen extra maatregelen. "Het is een cijfer, we kijken verder dan dat", vertelt woordvoerster Bianca de Greef. De veiligheidsregio kijkt bijvoorbeeld ook naar het aantal beschikbare testen, bron- en contactonderzoek, zorgcontinuïteit en de naleving en handhaving van regels.

Onder controle

Al die factoren lijken onder controle binnen IJsselland. Zo is de continuïteit van de zorg gewaarborgd en verloopt het bron- en contactonderzoek soepel. Ook worden de regels binnen de regio redelijk goed nageleefd.

Wanneer inwoners zich niet aan de maatregelen houden, laten ze zich wel aanspreken door handhavers van de gemeente en politie. Er is echter één heikel punt: er is meer vraag dan aanbod naar coronatesten.

Breedte

Daarnaast kijkt de veiligheidsregio naar de oorzaak van de besmettingen. "Waar komen ze vandaan en in welke doelgroep komen de besmettingen vooral voor? Dan kan je lokale maatregelen treffen", legt De Greef uit.

Maar dat is in de regio IJsselland moeilijk te bepalen, want de besmettingen zijn verspreid over verschillende leeftijdsgroepen en worden opgelopen bij feestjes, familieaangelegenheden, werk of buitenlandse reizen.

De grootste groep positief geteste mensen valt in de leeftijdscategorie 21 tot 40 jaar, maar dat zijn niet alleen maar studenten. Vorige week steeg bijvoorbeeld ook het aantal besmette mensen dat ouder is dan 61 jaar. "Het is vooral in de breedte", vertelt de woordvoerster.

Geen extra regels

Op dit moment worden er dan ook nog geen aanvullende maatregelen getroffen, maar dit kan morgen weer anders zijn. "Het wordt per dag bekeken", benadrukt De Greef. "Blijft dus een dringende oproep aan iedereen om zich aan de regels te houden."