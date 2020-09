Pherai meteen in wedstrijdselectie PEC Zwolle voor duel met AZ

Immanuel Pherai kan morgen al zijn debuut maken voor PEC Zwolle in de uitwedstrijd tegen AZ. De 19-jarige huurling van Borussia Dortmund trainde vandaag voor het eerst mee en wordt direct opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel in Alkmaar.

Pherai moet overigens nog wel worden vrijgegeven door de Duitse voetbalbond, maar PEC Zwolle rekent erop dat dat op tijd gaat gebeuren.

Comfortzone

Pherai is geboren in Amsterdam en heeft enkele jaren in de jeugdopleiding van AZ gespeeld. Op 16-jarige leeftijd vertrok hij al naar Duitsland. "Ik was redelijk jong volwassen en het was beter voor mij om uit mijn comfortzone te worden gehaald en mezelf te ontwikkelen. Dat was tot op de dag van vandaag de beste keuze die ik heb gemaakt."

Nu was het echter tijd voor een volgende stap. "Ik heb in de voorbereiding wel veel gespeeld, maar ze hadden aangegeven dat ik in de competitie weinig minuten zou maken. Voor mij was het verstandig om ergens anders minuten te maken en zij stemden daarin toe, gelukkig."

Johan Cruijff

En dus stond Pherai vrijdagochtend in Wijthmen op het trainingsveld. "Het is heerlijk om weer in Nederland te zijn. Ik kan hier weer gewoon Nederlands praten in plaats van Duits of Engels", lacht de middenvelder, die rugnummer 25 gaat dragen. "Het getal van mijn verjaardag, 25 april. Dezelfde dag waarop Johan Cruijff is geboren", weet Pherai.



Hij begint tegen zijn oude club AZ op de bank. Trainer John Stegeman, die nog niet kan beschikken over Pelle Clement en Slobodan Tedic, kiest voor hetzelfde elftal als vorige week. Toen verloor PEC Zwolle wat geflatteerd met 2-0 van Feyenoord.

Doorborduren

"We moeten doorborduren op datgene waar we de afgelopen weken mee bezig zijn geweest", vindt de coach. "Dat moeten we wat langer volhouden en de foutjes in de verdediging moeten eruit. En we zullen ze aanvallend ook pijn moeten doen."



Het duel in Alkmaar begint al om 16.30 uur en is live te volgen op Radio Oost en onze online kanalen.