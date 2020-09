De cel dreigt voor Twentse topondernemer Sanderink

Als Gerard Sanderink blijft weigeren de ruim half miljoen euro aan dwangsommen te betalen, moet hij desnoods de cel in. Dat eiste zijn ex-vriendin Brigitte van Egten vrijdagmorgen in de rechtbank Den Haag.

'Een drama in meerdere bedrijven' noemde de Haagse rechter de zaak vanochtend. Van Egten vroeg de rechter om te bepalen dat de in beslag genomen aandelen en certificaten van zijn 'Sanderink Holding' en 'Sanderink Investment' moeten worden verkocht. Omdat Sanderink op alle manieren weigert de dwangsommen te betalen, wil Van Egten op deze manier haar geld krijgen.

'Loopgravenoorlog' tussen Sanderink en Van Egten

De ex-geliefden Brigitte van Egten en Gerard Sanderink bevechten elkaar nu al sinds 3 april vorig jaar in een spervuur van rechtszaken. De twee zijn verstrikt geraakt in een juridische oorlog en zitten allebei diep ingegraven in hun loopgraaf.

Volgens Van Egten is het allemaal begonnen toen Sanderink een nieuwe vriendin kreeg. Deze Rian van Rijbroek zou Sanderink hebben overtuigd dat Van Egten van hem zou hebben gestolen. Ook is Sanderink ervan overtuigd dat Van Egten verantwoordelijk is voor de FIOD-inval bij zijn Strukton, februari vorig jaar.

Pivémail Van Egten

Na de eerste rechtszaak, begin april vorig jaar, kwamen beschuldigingen over en weer. Sanderink putte daarbij uit privé-mail uit de tijd dat Van Egten directeur was bij zonnepanelenbedrijf DSS in Goor, eigendom van Sanderink.

De rechter tikte Sanderink meermalen op de vingers en legde dwangsommen op, omdat hij bleef beschuldigen in krantenberichten en in berichten op de sites van zijn eigen bedrijven. De teller staat nu op 510.000 euro die Van Egten bij hem mag halen, en dat is lastig, Sanderink weigert te betalen.

Sanderink wil niet stoppen

In een rechtszitting afgelopen woensdag voor het gerechtshof in Arnhem, een hoger beroep in een 'executiegeding', merkte de rechter op dat ze het 'tragisch vond om te zien', en vroeg aan Sanderink wat er voor nodig was om het procederen te stoppen. Dat is Sanderink niet van plan. Hij antwoordde: "Ik wil gerechtigheid, mijn reputatie is kapot gemaakt", en "het is veel groter dan u denkt".

Sanderink erkende daar ook voor het eerst dat zijn bedrijven schade hebben van zijn huidige reputatie. Bij Centric is een 'pensioenklant' vertrokken door de affaire. Maar op vraag van de rechter wat er nodig is om het 'geschil te begraven', zegt hij: "Ik ben niet begonnen".

Rechtszaken blijven komen

Dus gaan de rechtszaken door. De rechter in Den Haag doet over maximaal zes weken uitspraak en het hof in Arnhem op 3 november. Volgende week woensdag dient een hoger beroep in de rechtszaak die wordt gevoerd over het ontslag van Van Egten als directeur van DSS. De verwachting is dat er nog veel meer rechtszaken volgen.