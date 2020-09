Jesse Bosch: "Ben misschien geen creatieve '10', maar probeer op mijn manier beslissend te zijn"

"Ja, die discussie snap ik wel. Ben ik een acht of een tien. Ik denk dat ik ook op de aanvallende plek kan staan. In de jeugd was ik vaak beslissend met goals en assists. Die lijn moet ik nu doortrekken in het eerste."

Energie

De kilometervreter uit De Lutte was vorig beslissend in de ouverture in De Grolsch Veste tegen Fortuna Sittard. Met zijn dynamische loopacties was hij een handenbinder voor de defensie van de Limburgers en versierde Bosch ook nog een strafschop. "Maar die energie heeft het hele team. Dat is echt wel anders dan in het verleden hier. Iedereen kan ook echt goed met elkaar", zegt Bosch.

De actie waarbij Jesse Bosch een penalty kreeg tegen Fortuna Sittard (Foto: Orange Pictures)

Feyenoord

In De Kuip start hij ook weer in de basis van trainer Ron Jans. En hoewel Feyenoord onder Dick Advocaat een hele taaie opponent blijkt, is Bosch vol vertrouwen. "Ja, als wij evenveel energie en vertrouwen in de wedstrijd leggen als vorige week, dan maken we echt kans", besluit hij vol bravoure.