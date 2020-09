Vrouwen Oranje dankzij Roord dicht bij ticket voor EK na zege in Rusland

Bij Oranje begon Roord in de basis. Al in de tweede minuut was Nederland dicht bij de 0-1, maar Daniëlle van de Donk kopte op de lat. Na een klein kwartier was het raak en het doelpunt kwam van Roord. De Twentse nam een hoekschop kort met Van de Donk, liep de zestien in en schoot in de verre hoek raak.

Wedstrijd vakkundig uitgespeeld

Dominique Janssen was na een kwart wedstrijd al dicht bij de tweede treffer, maar raakte de paal. Het bleef bij 0-1 in de eerste helft. Oranje wist die voorsprong in het vervolg van de wedstrijd vrij eenvoudig vast te houden. Zelf creëerde Nederland ook nauwelijks kansen.

Groepswinst

Nederland heeft nu 21 punten uit 7 duels en is bijna zeker van de groepswinst. Rusland is de nummer twee met 9 punten uit 5 wedstrijden. De negen groepswinnaars en drie beste nummers twee plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi, waarvoor het gastland al geplaatst is. De zes overige nummers twee strijden in play-offs voor de laatste drie plekken. Het EK zou komend jaar in juli worden gespeeld, maar is vanwege de corona-epidemie verplaatst naar juli 2022.