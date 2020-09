Champagne in Enschede: helft huishoudens kan nu van het gas af

Een bescheiden feestje met alcoholvrije champagne in Enschede vanmiddag. De aanleg van de hoofdader van de stadsverwarming is afgerond. Daarmee kan de komende jaren de helft van alle huishoudens in Enschede van het gas af en aangesloten worden op duurzame energie.

Stadsverwarming is geen nieuw verschijnsel in Enschede: een aantal wijken, waaronder Roombeek, is al jaren aangesloten op de warmtebaan waarmee de energie wordt geleverd. Ook gemeentelijke panden als het Stadskantoor en Muziekkwartier zijn al van het gas af. Andere delen van de stad komen daar nu bij.

"Er is éen grote warmtebaan door de stad aangelegd die de bestaande warmtenetten aan elkaar koppelt. Zie het als de hoofdader, die ervoor zorgt dat mensen van het aardgas af kunnen en aan de duurzame restwarmte van Twence gaan", zegt de Enschedese wethouder Jeroen Diepemaat.

Energieneutrale stad

Enschede wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat binnen dertig jaar alle woningen van het gas af moeten.

"We gaan kijken wat voor welke wijk het beste alternatief is", zegt Diepemaat. "Dat heeft onder andere te maken met of het technisch kan: zitten huishoudens dicht genoeg bij die warmtebaan. Ook maakt het uit of het een oud of nieuw huis is. Nieuwe huizen kunnen prima op een warmtepomp, wat oudere huizen gaan heel goed op het warmtenet."

Wat oudere huizen gaan heel goed op het warmtenet Wethouder Diepemaat

Kritiek op kosten

Kritiek is er echter ook op stadsverwarming: het valt voor veel huishoudens duurder uit dan gas, klinkt het verwijt. Ook zijn bij stadsverwarming de vaste aansluitingsrechten vaak hoger dan bij gas.

Diepemaat: "Ik heb zelf jarenlang in Roombeek gewoond en aan de stadsverwarming gezeten. Nu zit ik gewoon weer aan het gas. Ik merk dat verschil niet zo."

Woonlastenneutraal

De wethouder benadrukt dat het niet de bedoeling is dat stadsverwarming voor huishoudens duurder uitvalt dan gas. "Het uitgangspunt van de gemeente is dat het woonlastenneutraal moet. Dat is wel echt waar we op proberen te sturen."