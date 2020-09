Hans Broekhuizen geïnstalleerd als burgemeester van Twenterand

De burgemeester werd met toeters en bellen door de brandweerkorpsen van Twenterand binnengehaald en afgezet bij het gemeentehuis. Dat welkom voelde voor de nieuwe burgemeester als een warm bad. Broekhuizen refereerde ook aan de vele berichtjes die hij via social media had ontvangen, maar ook per post. "Dat voelt als een warm bad en het is ontzettend fijn om te ervaren dat we zo welkom zijn."

Hans Broekhuizen werd vanmiddag onthaald door de brandweer van zijn gemeente (Foto: NewsUnited/Floris Kayim)

Broekhuizen is geboren in Delfzijl, in de provincie Groningen. De afgelopen jaren was hij actief in de Friese politiek. Hij trad in 2014 aan als wethouder in Heerenveen. Vier jaar eerder begon hij als raadslid voor het CDA, waarvoor hij bij de verkiezingen van 2013 lijsttrekker was.