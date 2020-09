Aantal coronabesmettingen in IJsselland flink lager: signaalwaarde onder kritische grens

Door de stijging kwam het aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners in IJsselland woensdag uit op 7,2. Dat is boven de kritische grens van 7. Dit getal is een soort van 'alarmbel' die door het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur is vastgesteld. Als dat onder de 7 ligt, zijn de problemen beheersbaar. Daarboven ligt een uitbraak op de loer.

Doordat er gisteren 14 nieuwe besmettingen bij kwamen, daalde het besmettingscijfer in de regio IJsselland naar 2,6. Het geeft eens temeer aan dat de signaalwaarde een dagkoers is. Het cijfer kan per dag sterk stijgen of dalen. In veiligheidsregio Twente is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners sinds april niet meer boven de 7 geweest.

Geen actie

Dat het cijfer eerder deze week zo snel steeg, was voor de GGD dan ook niet direct aanleiding voor het nemen van extra maatregelen. "Het is een cijfer, we kijken verder dan dat", zei woordvoerster Bianca de Greef daarover. Zo kijkt de veiligheidsregio ook naar het aantal beschikbare testen, bron- en contactonderzoek, zorgcontinuïteit en de naleving en handhaving van regels.

Landelijk

In heel Nederland ligt het aantal besmettingen per 100.000 inwoners al sinds afgelopen maandag boven de kritische grens van 7. Dat is voor het Kabinet aanleiding voor het nemen van extra maatregelen. Deze gaan met name gelden in de randstad, waar het het aantal besmettingen het hoogst is. Vanavond geven premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie.