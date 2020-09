ROOTS | Librije-kok Jonnie Boer beleefde wilde jeugd in Giethoorn

Jonnie Boer is chef-kok in driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle. Vandaag de dag omringt hij zich met de rich en famous uit binnen en buitenland. Maar eigenlijk is hij een doodgewone jongen uit Giethoorn. Zijn ouders waren de eigenaren van het plaatselijke café De Harmonie. Daardoor maakte Jonnie behoorlijk wat mee in zijn jonge jaren.

In de laatste aflevering van het programma Roots heeft presentator Bert Eeftink het met Jonnie over zijn jeugd. Wat heeft hij allemaal uitgespookt en hoe is hij opgevoed? Jonnie geeft onder andere aan dat hij zeker niet netjes is opgevoed. Wel met fatsoen, maar hij heeft ook wel eens iemand door de ramen zien vliegen in zijn vaders café.

Benieuwd naar de persoon achter de geweldige gerechten van De Librije? Kijk dan onderstaande video.

Roots

Deze video was een voorproefje op een langere aflevering met meer gesprekken en locaties. Zo bezoekt Jonnie het café waar hij opgegroeid is en spreekt hij met zijn beide broers. Het gemeenschappelijke karakter van de familie Boer? "We kunnen allemaal niet tegen onrecht." Wil je dit en meer zien? Kijk dan zaterdagavond vanaf 17.10 uur naar TV Oost.