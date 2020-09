Jeugddetentie voor man die seks had met 15-jarig meisje in Hengelo (Foto: iStock)

Een 19-jarige man uit het Noord-Limburgse Tegelen is veroordeeld tot een jeugddetentie van één jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De man pleegde vorig jaar in Hengelo ontucht met een meisje van 15.

De Limburger had het meisje ontmoet via Snapchat. Daar deed hij zich voor als een 17-jarige jongen uit Zevenaar. Na een paar weken contact spraken de twee af in de woonplaats van het meisje.

Niet lang nadat hij bij de 15-jarige thuis was, had hij seksuele gemeenschap met haar. Dat was tegen haar zin, biechtte ze de volgende dag op aan haar ouders. Die schakelden de politie in en de Limburger werd aangehouden.



Jeugdstrafrecht

Tijdens de strafzaak twee weken geleden ontkende de 19-jarige niet dat de twee seks hadden, maar wel dat het tegen haar zin was. "En toen ze zei dat het pijn deed stopte ik", zei hij tegen de Almelose rechters.

De officier van justitie vroeg tijdens de strafzaak ook om de 19-jarige via het jeugdstrafrecht te vervolgen. De man was net een maand 18 toen hij seks had met het meisje en daarnaast zijn er volgens de reclassering de nodige problemen die het best via deze weg op te lossen zijn. De 19-jarige is verstandelijk beperkt en zou daarnaast kampen met ADHD en autisme.

Naast de jeugddetentie moet de Limburger zijn slachtoffer 2.500 euro schadevergoeding betalen.