Sunweb-ploegleider Reef na derde etappezege in Tour: "Als team profileren we ons fantastisch"

Vorige week veroverde de Zwitserse Sunweb-renner Marc Hirschi al menig wielerhart door een prachtige etappezege te boeken in de Tour de France. Ook vrijdag mocht Team Sunweb voor de derde keer de bloemen in ontvangst nemen nadat de Deen Søren Kragh Andersen wederom een knappe solo wist af te ronden.

Vorig weekend soleerde Kragh Andersen ook al naar etappewinst. Na de overwinning van vrijdag staat de teller van Sunweb op drie en daar is de Hengelose ploegleider Marc Reef uiterst tevreden over: "Ik denk dat we ons al team heel goed profileren en door de sterkte van de ploeg kunnen de jongens daarvan profiteren. Eerst was het Hirschi die won, afgelopen zaterdag in Lyon Kragh Andersen en nu weer hij. Hij maakte het vandaag op een fantastische manier af", beschrijft hij op Radio Oost.

Troef Bol was het plan

"Het was niet ons plan A om vandaag met de vlucht voor de winst te gaan", vervolgt Reef. "In eerste instantie wilden we de kaart van Cees Bol trekken om te sprinten, maar uiteindelijk hebben we meerdere scenario's op tafel gelegd. In de finale hebben we het fantastisch gedaan."

Matthews thuisgelaten

Wielerkenners fronsten hun wenkbrauwen toen Sunweb bekendmaakte topsprinter Michael Matthews niet te selecteren voor deze Tour. Toch voelt het succes niet als een antwoord naar die criticasters. "Helemaal niet, want daar zijn we ook niet echt mee bezig. We hebben het wel meegekregen, maar we hadden vanaf het begin het geloof in deze renners. We wisten dat we hier konden meedoen. Matthews is een van de toprenners van de ploeg, maar die heeft een ander mooi programma."

Champs-Élysées

Aankomende zondag, met aankomst op de Champs-Élysées in Parijs, gaat de ploeg alles in het werk stellen om een vierde overwinning aan het totaal toe te voegen. "Dan gaan we de kaart Cees Bol weer trekken en we hebben alle vertrouwen dat we hem op zo'n aankomst in goede positie kunnen brengen en dat hij zijn sprint kan doen", aldus Reef. Zaterdag staat nog een tijdrit op het programma.