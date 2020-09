Voorlopig geen extra coronamaatregelen in Overijssel, risiconiveau 'waakzaam'

Er komen vooralsnog geen aanvullende coronamaatregelen in Overijssel. Het risiconiveau in onze provincie is 'waakzaam'. In zes veiligheidsregio’s in het westen van het land komen er vanaf zondagavond om 18.00 uur wel nieuwe maatregelen.

In die regio’s moeten horecagelegenheden om middernacht de muziek uitzetten en de lichten aan. Een uur later moeten de bezoekers het café verlaten. Groepen in zalen mogen bovendien niet meer groter zijn dan vijftig personen.

De extra maatregelen volgen op het hoge aantal coronabesmettingen van de afgelopen dagen. Vandaag was er voor de vierde dag op rij een record, er kwamen bijna 2.000 positieve tests bij. Met name in de Randstad grijpt het coronavirus weer hard om zich heen.

Situatie zorgelijk

De zes veiligheidsregio’s waar de extra maatregelen komen, liggen in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland. Daar is de situatie zorgelijk. In de veiligheidsregio’s IJsselland en Twente is het risiconiveau lager en zijn nieuwe regels voorlopig niet aan de orde.

Dat kan echter snel veranderen, waarschuwde minister Hugo de Jonge: "Het kan best zijn dat er volgende week in andere regio’s ook extra maatregelen nodig zijn." Vooralsnog zijn de veiligheidsregio’s in Overijssel ingedeeld op risiconiveau 2: ‘waakzaam’.

Risiconiveaus Waakzaam. Er is sprake van een beheersbare situatie. Het aantal nieuwe besmettingen is laag. Kwetsbare groepen dienen alert te zijn. Het bron- en contactonderzoek is overwegend effectief en maatregelen worden voldoende nageleefd en zijn te handhaven.



Zorgelijk. De situatie ontwikkelt zich negatief. Het aantal nieuwe besmettingen neemt toe. Maatwerk is nodig om kwetsbaren groepen te beschermen. Als de situatie voortduurt, wordt het bron- en contactonderzoek ineffectief. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd.



Ernstig. Hard ingrijpen is noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie (waakzaam). Het aantal nieuwe besmettingen neemt snel toe. Het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief, waardoor het zicht op de verspreiding afneemt.