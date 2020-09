Inspiratieloos Go Ahead Eagles lijdt tegen Jong Ajax eerste nederlaag van seizoen

Een zwak Go Ahead Eagles heeft in de Keuken Kampioen Divisie de eerste nederlaag van het seizoen geleden. In eigen huis was het nog puntloze Jong Ajax met 0-3 te sterk voor de formatie van Kees van Wonderen.

Minutenlang duurde het oorverdovende vuurwerk, dat de supporters van de Deventenaren naast het stadion van De Adelaarshort in petto hadden. Voor veel motivatie zorgde dat bepaald niet bij de spelers van Go Ahead en Jong Ajax, want de eerste helft was van beide kanten erg rommelig. Desondanks waren de eerste mogelijkheden voor de thuisploeg en met name Eddahchouri moest Go Ahead na een kwartier op voorsprong zetten, maar de buitenspeler faalde van dichtbij.

Taylor brengt Amsterdammers op voorsprong

Nadat een schot van diezelfde Eddahchouri even later geblokt werd, kon Jong Ajax gevaar stichten in de tegenstoot. Vanaf randje zestien mikte Mendez net naast het doel van Gorter. Even later konden de Amsterdammers wel juichen. Idzes kreeg de bal in het zestienmetergebied ongelukkig op zijn hand en de toegekende strafschop werd vervolgens feilloos benut door Taylor: 0-1.

Ook tweede tegendoelpunt Go Ahead

Dat momentum namen de Amsterdamse beloften mee naar de tweede helft, want vanaf het begin hing de 0-2 meer in de lucht dan de gelijkmaker. Na een klein uur viel die tweede treffer dan ook door toedoen van Brobbey, die handig weggestuurd werd door Mendez en in tweede instantie doelman Gorter wist te verschalken, 0-2.



Veldmate mist strafschop

Met opportunistisch spel probeerde Go Ahead de aansluitingstreffer te forceren en kreeg daar in de slotminuut dé kans voor. Na een overtreding in de zestien ging de bal op elf meter, maar aanvoerder Veldmate wist dit buitenkansje niet te verzilveren en schoot over het doel van Scherpen. Een minuut later kwam het slotakkoord van Jong Ajax, dat via invaller Jensen de eindstand bepaalde: 0-3. Daardoor lijdt Go Ahead de eerste verliespartij van het nieuwe seizoen.

Rentree Droste

Enig lichtpuntje voor Go Ahead Eagles was de rentree van Wout Droste. De verdediger mocht vijf minuten voor tijd invallen nadat hij meer dan een jaar heeft moeten revalideren van een zware knieblessure.



Go Ahead Eagles - Jong Ajax 0-3

0-1 Taylor (35)

0-2 Brobbey (59)

0-3 Victor Jensen (90+4)

Arbiter: Ruperti

Geel: Lucassen, Taylor, Mendez, Rasmussen

Rood: De Waal (Jong Ajax/90+6/2xgeel)



Bijz: Veldmate (Go Ahead) mist strafschop (90+2)

Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen (Droste/87), Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Eyibil (Corboz/77), Brouwers; Van Hoeven, Rabillard, Eddahchouri (Van Kippersluis/68).



Jong Ajax: Scherpen; Rensch (Jensen/63), Llansana (Musampa/46), Kasanwirjo, Douglas; Regeer, Taylor (De Waal/71), Mendez; Giovanni, Brobbey (Rasmussen/74), Ünüvar (Pinas/74).