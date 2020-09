Brouwers na nederlaag Go Ahead: "Zo juich je in Leeuwarden en zo zit je in zak en as"

"De ene week sta je feestend in de kleedkamer in Leeuwarden en nu is het even in zak en as in je eigen stadion", besefte Brouwers na afloop in de catacomben. "Dat is wel een groot verschil. Wat er mis ging? Ik denk dat we heel moeilijk druk kregen op Ajax. Zij speelde er heel goed onderuit. We wisten van tevoren dat als we op deze manier druk zouden zetten, het allemaal moet kloppen anders gaan zij er heel simpel onderuit spelen."

Ongelukkige handsbal Idzes

"We krijgen een hele ongelukkige penalty tegen, met die bal op de hand van Jay (Idzes, red.)", vervolgt hij. "Aan de ene snap ik het wel dat hij hem geeft, maar aan de andere kant is het heel ongelukkig. Hij heeft helemaal niet door dat hij die bal op de hand raakt. We hebben zelf wat kansjes laten liggen, met name die bal van Zakaria (Eddahchouri, red.), waar je op 1-0 voorsprong kunt komen en wat het makkelijker zou maken. Helemaal hier thuis. We gingen nog alles-of-niets spelen, maar helaas zat het er niet meer in."