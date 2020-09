Opnieuw voertuigen in brand in en rondom Deventer

Rond kwart over drie vannacht was het voor de eerste keer raak. Een scooter ging in vlammen op aan de Hendrick ter Bruggenstraat. De brandweer zorgde ervoor dat het vuur niet oversloeg naar een naastgelegen bosje, maar kon niet voorkomen dat het voertuig werd verwoest.

Vorige week was het ook al raak in de wijk Knutteldorp. Toen ging een auto in vlammen op aan de G.J. Leonard Ankersmitlaan. Het was de negentiende autobrand van dit jaar.

Twintigste autobrand

Vannacht is daar de twintigste autobrand bijgekomen. Rond half zes vanochtend vatte een auto vlam aan de Klein Wielens in Schalkhaar. Een buurtbewoner ontdekte de brand en probeerde deze nog te blussen, maar dat mocht niet baten. Het voertuig is volledig verwoest.

De politie sluit niet uit dat bij beide branden opzet in het spel is. Ze gaat in de loop van de dag hier onderzoek naar doen.