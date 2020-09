Man die werd veroordeeld voor Zwolse kruipruimtemoord wordt onderzocht in Pieter Baan Centrum

Veroordeelde voor kruipruimtemoord in Zwolle wordt onderzocht in Pieter Baan Centrum (Foto: RTV Oost)

Mark de G., de man die is veroordeeld voor de kruipruimtemoord in Zwolle, wordt psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat heeft het gerechtshof besloten. De verdachte en zijn advocaat vroegen hier zelf om in hoger beroep, omdat het tijdens eerdere onderzoeken niet boterde tussen Mark en de gedragsdeskundigen.

Mark is veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn vriend Deniz. Het slachtoffer kwam om het leven door een kogel in zijn hoofd. Daarna is hij in stukken gezaagd en een tijdlang verborgen gehouden in de kruipruimte van het huis van Mark. De Zwollenaar en zijn advocaat gingen in hoger beroep tegen de straf.

Pieter Baan Centrum

Begin september vroeg Mark de G. in dat hoger beroep om nieuw onderzoek naar zijn psyche. Aangezien het niet klikte tussen hem en de gedragsdeskundigen zou het rapport dat vervolgens over zijn psychische gesteldheid is opgesteld niet stroken met de werkelijkheid.

Het gerechtshof vindt dat een onderzoek in het Pieter Baan Centrum een meerwaarde heeft ten opzichte van de onderzoeken die al zijn gedaan, omdat er sprake is van een langdurige observatie. De advocaat van Mark is het daarmee eens. "Een intensiever onderzoek dan dat, is er eigenlijk niet", zei hij hier eerder over.

Andere verzoeken

De veroordeelde Zwollenaar en zijn advocaat vroegen tijdens dezelfde zitting ook om nieuw onderzoek naar een cruciaal stukje bewijs: een stukje metaal dat in het slachtoffer is gevonden. Dat stukje metaal kwam volgens het OM en de rechtbank in zijn hoofd, doordat de kogel die hem doodde eerst een stuk metaal doorboorde.

Volgens Mark heeft Deniz zichzelf door het hoofd geschoten en zat het stukje metaal al in het wapen. Hij en zijn advocaat Huisman wilden graag uitgezocht hebben of dat inderdaad een mogelijkheid is. Het gerechtshof oordeelde dat dit geen meerwaarde heeft en heeft het verzoek afgewezen.

Meer wensen

Ook wilden Mark en zijn advocaat dat er meer onderzoek wordt verricht naar de historie van het wapen. Tenslotte vroegen ze ook om extra DNA-onderzoek. Slachtoffer Deniz zou in hun optiek het pistool zelf hebben gevonden in een ladekast in Marks huis. Maar op de betreffende lade is geen DNA van Deniz op de handgreep aangetroffen. "Maar hij kan de lade ook aan de boven- of onderzijde hebben geopend, of aan de zijkant", zei strafpleiter Huisman. Ook deze verzoeken zijn afgewezen.