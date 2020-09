Geslaagde verhuizing ziekenhuis Hardenberg: "operatie met militaire precisie uitgevoerd"

De allereerste patiënt die het nieuwe ziekenhuis binnenkomt, is mevrouw Waligóra met haar pasgeboren zoontje Antoni. Met een bos bloemen en onder luid applaus van het personeel wordt ze door de verpleegkundigen naar het nieuwe vrouw-kind centrum gebracht.

Ontlading

Voor bestuurder Wouter van der Kam een bijzonder moment: "Het is hartstikke mooi om dit te zien, de eerste patiënt in ons nieuwe ziekenhuis. Het is echt een ontlading na de vele jaren en maanden om dit allemaal te realiseren. En dat is zeker een applaus waard."

Het Saxenburgh Medisch Centrum is met een gang verbonden met het oude ziekenhuis, dus de patiënten hoeven niet naar buiten. Toch moet je de verhuizing niet onderschatten, zegt Van der Kam: "We hebben te maken met heel kwetsbare patiënten, vaak met infuus of andere apparatuur. Ze moeten oude liften in en uit en honderden meters gangen door. Daar nemen we geen risico's mee".

Op schema

Volgens een strak draaiboek worden de patiënten zo een voor een vanuit hun oude kamer met bed en al naar het nieuwe ziekenhuis gebracht, met een team van arts en verpleegkundigen erbij. Elke drie minuten arriveert er zo een nieuwe patiënt in het ziekenhuis.

De voorbereidingen hiervoor hebben maanden in beslag genomen. Daardoor is er nu geen stress, ziet Van der Kam: "Het is belangrijk dat dit ordentelijk verloopt, met militaire precisie. En zo gebeurt het nu ook. Iedereen weet precies wat er wordt verwacht en we liggen keurig op schema".

Laatste check

Gerrit Geertman is geopereerd aan zijn hart en ligt al een tijdje in het ziekenhuis: "Ik heb net zo lang getreuzeld dat ik deze dag nog kan meemaken", lacht hij. Om 10.16 uur is hij aan de beurt. Een arts doet een kwartiertje van tevoren de laatste check voordat een patiënt mag vertrekken en dat is niet voor niks: Gerrits hartslag schiet gevaarlijk op en neer.

Patiënten worden voor, tijdens en na de verhuizing goed in de gaten gehouden (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)