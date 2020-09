PEC Zwolle laat twee punten liggen bij AZ na vroege rode kaart Stengs

PEC Zwolle heeft verzuimd de volle buit mee te nemen op bezoek bij AZ. De ploeg van trainer John Stegeman stond na een kwartier al met een man meer op het veld en kwam in het eerste bedrijf op voorsprong, maar zag AZ na de rust alsnog de gelijkmaker op het scorebord zetten.

PEC kwam aanvankelijk goed voor de dag in Alkmaar en leek al binnen tien minuten aan te mogen leggen vanaf elf meter na een overtreding op Dean Huiberts. Terwijl Reza Ghoochannejhad al klaar stond om de strafschop te nemen, kreeg scheidsrechter Serdar Gözübüyük een seintje van uit Zeist. De overtreding was buiten de zestien: vrije trap, die in de muur eindigde.

PEC op voorsprong

De bezoekers waren zeker niet minder dan AZ en werden daarna ook nog eens flink in het zadel geholpen toen Calvin Stengs met een directe rode kaart van het veld werd gestuurd. Van die manmeersituatie maakte PEC dankbaar gebruik, want vlak voor rust was het Clint Leemans die toesloeg met zijn specialiteit: een fraai afstandsschot, 0-1.

Slechte tweede helft

Ondanks dat PEC tegen een tiental speelde, zag het AZ halverwege de tweede helft wel op gelijke hoogte komen. Bram van Polen werkte ongelukkig weg en zag zijn foutje in eerste instantie nog goed aflopen, maar in de rebound frommelde Myron Boadu de bal alsnog binnen.

Dat PEC een mannetje meer binnen de lijnen had, was de tweede helft nog amper terug te zien. Het enige hoogtepuntje was het debuut van nieuweling Immanuel Pherai. De 19-jarige huurling van Borussia Dortmund liet zich zien met een fraaie dribbel, maar zijn schot ging vervolgens net naast.

Domme rode kaart Lam

Tien minuten voor het einde kwam ook PEC met tien te staan na een oliedomme rode kaart voor Thomas Lam. De 26-jarige mandekker trapte na en kon gaan douchen. Invloed op de uitslag had het niet, want doelpunten vielen er niet meer in Noord-Holland: 1-1.

AZ - PEC Zwolle 1-1

0-1 Leemans (38)

1-1 Boadu (68)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Gudmondsson, Svensson; Huiberts, Van Duinen, Van Polen

Rood: Stengs (17), Lam (83)

AZ: Bizot; Svensson, Letschert, Hatzidiakos (Druijf/69), Wijndal; Midtsjo, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Gudmundsson (Reijnders/63).

PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Van Polen, Paal; Drost (Pherai/76), Lam, Huiberts (Nakamyama/75); Leemans (Reijnders/58), Reza (Saymak/59), Van Duinen.