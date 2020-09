Excelsior'31 wint Overijsselse derby van Staphorst door sterke eerste helft

De beginfase was van beide kanten wat afwachtend, maar na een klein half uur was Staphorst erg dichtbij. Justin Benjamins vond Mike Reuvers en die raakte de paal. Even later deed Niek Davina hetzelfde. Even later was het wel raak. Hielke Penterman maakte zijn eerste van het seizoen voor Excelsior. Weer een paar minuten later mocht Hakim Ezafzafi vanaf elf meter aanleggen en scoorde met een 'Panenka'. Nog voor rust werd het 3-0. Jasper Veltkamp schoot van randje zestien raak en besliste daarmee het duel al in de eerste helft.

Na de pauze waren de eerste twee mogelijkheden voor Hakim Ezafzafi. Het eerste schot ging naast, de tweede was een prooi voor Jorick Maats. Aan de andere kant had invaller Stan Haanstra moeten scoren, maar liet dat na. Erik Bakker faalde twintig minuten voor het einde niet. Hij benutte een strafschop en bracht de stand op 3-1. Daarna gebeurde er niet veel meer en dus bleven de punten in Rijssen.