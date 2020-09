Eerste puntenverlies Berkum, zege Genemuiden op SDC Putten en DETO verliest van Nigel van Zelst

Eerste puntenverlies Berkum

Berkum, dat de eerste twee duels won, kwam bij Urk niet verder dan een gelijkspel. Na kansen aan beide kanten, leek de eerste helft op een 0-0 ruststand af te stevenen. Johnsen Bacuna dacht daar echter anders over en schoot vijf minuten voor rust fraai de 0-1 binnen. Het was alweer zijn derde treffer in drie duels. Kort na rust kreeg hij een goede kans op zijn tweede en ook Chris van der Meulen was dichtbij. Het doelpunt viel aan de andere kant. Lucas Schraal bracht Urk op gelijke hoogte. In de slotfase gingen beide ploegen op zoek naar de winnende treffer, maar die kwam er niet.

Genemuiden langs SDC Putten

Genemuiden won op eigen veld van SDC Putten. Al binnen het kwartier was het raak voor Genemuiden. Omar Kavak scoorde fraai op aangeven van Rens van Benthem. Kort voor rust was Kavak ook dicht bij zijn tweede, maar die kwam er in de eerste helft niet. Na rust waren er lang geen grote kansen, maar toen Jur van Dalfsen er een kleine twintig minuten voor het einde wel een kreeg was het ook direct raak. De middenvelder zette Genemuiden op 2-0 en dat bleek ook de eindstand. Een kleine tien minuten eerder moest SDC Putten ook nog verder met tien man nadat Bruce Lucke zijn tweede gele kaart kreeg.

DETO niet opgewassen tegen Nigel van Zelst

DETO verloor vanmiddag niet van Eemdijk, maar van één speler. Nigel van Zelst maakte alle treffers tijdens de 5-0 zege voor zijn ploeg. In de derde minuut was het al 1-0. Van Zelst omspeelde doelman Jens Veldwachter en schoot binnen. Na een kwart wedstrijd verdubbelde diezelfde Van Zelst de score. Nog voor rust maakte de aanvaller van Eemdijk de hattrick compleet. 3-0 was ook de ruststand. Na de pauze ging Van Zelst door met waar hij gebleven was, want na een uur maakte hij zijn een Eemdijks vierde. Er stond geen rem op de aanvaller, want een kwartier voor het einde maakte hij zijn vijfde en laatste.