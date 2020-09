Stegeman ziedend na 'achterlijke actie' Lam: "Dit gedrag accepteer ik niet"

"Als je zo lang met elf tegen tien speelt, ben ik niet blij met een punt. Maar als ik de wedstrijd moet analyseren, ben ik dat wel", zegt Stegeman na afloop. "De eerste helft was er geen vuiltje aan de lucht. We hebben ons in de tweede helft laten opnaaien en opjutten door AZ en daarmee onszelf tekort gedaan. Het leek wel of zij met een man meer op het veld stonden."

Rode kaart Lam

Stengs werd al na een kwartier met rood van het veld gestuurd, maar in de slotfase moest ook Lam vroegtijdig douchen. "Geheel terecht, gewoon een achterlijke actie. Onvolwassen en onprofessioneel, dat mag hem niet overkomen als international. Daar is hij nog niet klaar mee kan ik je vertellen. Dit gedrag accepteer ik niet. Hij laat het team gewoon in de steek", klinkt het teleurgesteld.

Gejank en gepiep

Arbiter Serdar Gözübüyük had een drukke avond en gaf maar liefst vijf PEC-spelers een gele prent. "Het was een mannelijke wedstrijd. Dat gejank en gepiep heb ik echt een hekel aan. Continue vragen om gele kaarten. En dan gaat de scheidsrechter er ook nog in mee: verschrikkelijk. Ze smijten maar met gele kaarten. Ik vind dat echt niet goed en hoop dat de KNVB daar eens een keer goed naar kijkt. Het enige wat ze nu doen is hun eigen kas spekken en dat slaat helemaal nergens op."

Positief gevoel

Toch is Stegeman niet helemaal ontevreden na de puntendeling in Alkmaar. "AZ en Feyenoord zijn niet de minste ploegen. Wat dat betreft heb ik wel een positief gevoel tot dusver. Het had beter gekund, maar we staan wel ergens voor", besluit hij hoopvol.