Uitslagen zaterdagvoetbal: DOS Kampen wint als enige, doelpuntenfestijn bij Rigtersbleek - Sportlust Glanerbrug

Na een halfjaar zonder voetbal rolde vandaag ook in de lagere klassen van de amateurs de bal weer op de Overijsselse velden. Hieronder een overzicht van de meest opvallende uitslagen van vandaag.

In de 1e klasse D werd er maar liefst zes keer gelijkgespeeld. Alleen DOS Kampen wist de volle buit te veroveren. De derby tegen Go Ahead Kampen werd met 4-0 gewonnen. Maar liefst twaalf ploegen staan dus op een punt.

Hulzense Boys is het seizoen in de 2e klasse H sterk gestart met een 4-1 zege op Be Quick'28. Quick'20 versloeg ZAC met 2-0.

Gramsbergen heeft van zich doen spreken in de 2e klasse J Noord. The Knickerbockers werd met maar liefst 2-6 aan de kant gezet, waardoor Gramsbergen fier aan kop gaat.

In de volledig Overijsselse 3e klasse D is De Zweef de trotse lijstaanvoerder. De ploeg uit Nijverdal won met 5-0 op bezoek bij ASV'57. Ook Hellendoorn, Marienberg en Oranje Nassau boekten ruime zeges.

ATC'65 heeft in de 4e klasse F flink uitgehaald tegen BZSV De Blauwwitters. In Hengelo werd het 6-0. Achilles'12 is nummer twee van de ranglijst na een eenvoudige zege op SP Daarle: 0-3.

Aan doelpunten geen gebrek in de clash tussen Rigtersbleek en Sportlust Glanerbrug. In Enschede werd het 5-4 voor Rigtersbleek, dat stadsgenoten FC Aramea en SC Enschede voor moet laten op de ranglijst in de 4e klasse G.