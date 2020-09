Heracles Almelo geeft in zeven minuten wedstrijd bij Willem II volledig uit handen

Heracles Almelo is vanmiddag hard onderuit gegaan bij Willem II. Na een eerste helft waarin weinig gebeurde, was het zeven minuten na rust drie keer raak en beslist. Uiteindelijk werd het 4-0 in Tilburg.

Heracles begon het duel zonder Silvester van der Water. De aanvaller, die wil vertrekken uit Almelo, had zich afgemeld bij trainer Frank Wormuth. Voor hem stond Luca de la Torre in de basis. In het eerste bedrijf gebeurde er weinig in het Koning Willem II Stadion. Willem II had de bal, Heracles enkele kleine kansjes. Na een scrimmage ging de bal naast het doel van Robbin Ruiter van Willem II en Robin Pröpper schoot te slap in om die doelman te verrassen. Ook Orestis Kiomourtzoglou en Delano Burgzorg probeerden het, maar scoorden niet. Namens Willem II schoot Nunnely met een volley naast en dus bleef het 0-0 in de eerste helft.

Drie doelpunten in zes minuten

Zo saai als de eerste helft was, zo opwindend begon de tweede. Na veertig seconden schoot Vangelis Pavlidis al de 1-0 achter Janis Blaswich. Vijf minuten later zorgde Görkem Saglam al voor de tweede voor Willem II en weer twee minuten later was het al beslist door invaller John Yeboah: 3-0.

Wormuth grijpt in

Wormuth greep direct in en bracht liefst vier nieuwe namen. Rohat Agca, Jeremy Cijntje, Sinan Bakis en Mohamed Amissi kwamen voor Rai Vloet, De la Torre, Adrian Szöke en Burgzorg. Het veranderde niet veel aan het spelbeeld. Na ruim een uur had Yeboah de vierde voor de thuisploeg moeten maken, maar raakte de bal vlak voor het doel volledig verkeerd. Pavlidis raakte de bal kort daarna wel goed, maar zag zijn schot net naast gaan. Saglam was het dichtst bij zijn tweede, maar raakte de lat.

Blessure Blaswich

Tot overmaat van ramp raakte Blaswich ook nog eens geblesseerd en werd vervangen door Michael Brouwer. Zes minuten voor het einde was de 4-0 er dan wel. Pavlidis wist dit keer wel zijn tweede van de middag binnen te schieten. Daar bleef het bij in Tilburg en dus blijft Heracles op drie punten staan in de stand van de Eredivisie.

Willem II - Heracles Almelo 4-0

1-0 Pavlidis (46)

2-0 Saglam (50)

3-0 Yeboah (52)

4-0 Pavlidis (84)

Arbiter: Manschot

Geel: Köhlert

Willem II: Ruiter; Van den Bogert, Holmén, Peters (Van den Avert/86), Köhn (Nelom/73); Saglam (Dahlhaus/85), Trésor, Llonch; Nunnely (Yeboah/46), Pavlidis, Köhlert (Saddiki/46).

Heracles Almelo: Blaswich (Brouwer/77); Breukers, Pröpper, Knoester, Hardeveld; Kiomourtzoglou, Vloet (Agca/57), Bijleveld; De la Torre (Cijntje/57), Szöke (Bakis/57), Burgzorg (Amissi/57).