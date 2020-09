Acht rijbewijzen ingevorderd door verkeerspolitie bij controles

Twee van hen reden op de A28 bij Zwolle, waarbij één van hen 178 kilometer per uur reed waar 100 is toegestaan. Vier rijbewijzen werden ingevorderd op de A1, onduidelijk is op welke locatie. Wel reed één van die bestuurders liefst 190 kilometer per uur, waar 120 de maximumsnelheid is.

Bij een radarsnelheidscontrole bij Kampen reed een automobilist 143 kilometer per uur, waar 80 is toegestaan. Een andere bestuurder reed op de N35 tussen Zwolle en Heino 148 kilometer per uur, waar 100 is toegestaan. De persoon bleek ook onder invloed van alcohol. Hij blies 525 ug/l, waar 220 ug/l is toegestaan. Hij kreeg een proces-verbaal en er wordt melding gedaan bij het CBR.

De tientallen boetes werden uitgedeeld voor snelheid, vasthouden telefoon, negeren rood licht, rijden zonder licht, rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs.