Uitslagen zondagvoetbal: Doelpuntenfestijn in eerste speelronde, TVC wint derby van Stevo

Het seizoen in het zondagamateurvoetbal is vanmiddag begonnen en het werd een waar doelpuntenfestijn. Hieronder een overzicht van de opvallendste uitslagen.

TVC'28 won de derby in de 1e klasse E Oost in eigen huis van Stevo. In Tubbergen werd het 2-0. Rohda Raalte is de eerste koploper in die klasse. Het won in eigen huis met 3-1 van FC Winterswijk.

ATC'65 was in de 2e klasse J Oost oppermachtig tegen Eilermark. Het werd in Hengelo 5-0. Ook BWO maakte er vijf tegen Vogido en Suryoye won met 4-0 van Grol. Bij Bon Boys tegen Achilles'12 vielen liefst acht treffers. Het werd daar 5-3.

VENO maakte er in de 2e klasse K Noord nog één meer en won met 6-1 van Drachten. Ook Heerde en LSC maakten er zes in die klasse.

De Tukkers deed het nog iets beter en won met 7-1 van LSV in de 3e klasse A Oost. RSC won met 6-2 van Luctor et Emergo.

Ook een zesklapper voor Diepenveen in de 3e klasse B Oost. Brummen werd met 6-1 verslagen. Daar kwamen Warnsveldse Boys en KCVO ook tot zes treffers.

FC Oldemarkt maakte het doelpuntenfeest van vandaag nog mooier. Het begon met een 8-1 zege op Asser Boys in de 3e klasse D Noord.

In de 4e klasse zijn Vasse, Delden, De Gazelle en Enter de eerste Overijsselse koplopers en in de 5e klasse wist geen enkele club uit onze provincie zich in de eerste speelronde aan kop te nestelen.

Bekijk hier alle uitslagen en standen na de eerste ronde in het zondagamateurvoetbal.