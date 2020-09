Gilissen en Wormuth snappen niets van actie Van der Water: "Puberaal gedrag"

Heracles Almelo speelde vanmiddag bij Willem II een wedstrijd om snel te vergeten, maar na afloop ging het vooral over Silvester van der Water. De aanvaller had zich gisteravond via WhatsApp afgemeld voor de wedstrijd van vandaag bij trainer Frank Wormuth.

Orlando City heeft interesse in de buitenspeler en hij wil graag de overstap maken, maar er is nog geen akkoord tussen de clubs. Technisch directeur Tim Gilissen snapt niets van het gedrag van Van der Water: "Het is heel raar, denk ik. We hebben de laatste dagen gemerkt aan Silvester dat hij wat ontevreden en gefrustreerd was. Dat mag, dat hoort er een keer bij, dat vinden we niet zo heel erg. Alleen je moet ergens wel de knop omzetten en doen wat er van je gevraagd wordt. Silvester is gewoon speler van Heracles, werknemer van Heracles, dus daar hoort dit gewoon bij. Voetballen hoort daarbij. Dus ik was wel verbaasd, boos en teleurgesteld."

Geen akkoord

Van der Water heeft met zijn actie een transfer niet makkelijker gemaakt volgens Gilissen: "Op dit moment is er geen sprake van een akkoord tussen de clubs. Dus dan kunnen wij niet het licht op groen zetten en het is ook niet zo dat als je dan niet komt, dat het licht makkelijker op groen gaat."

Totaal verkeerde signaal

Wat de eventuele straf voor de aanvaller gaat zijn wil de technisch directeur nog niet zeggen: "Dat zullen we met Silvester bespreken. Ga even na wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd. Een tijd waarin supporters, sponsors, medewerkers allemaal keihard hebben gewerkt om die club overeind te houden. En dan zegt iemand: ik doe niet mee. Dat is volgens mij het totaal verkeerde signaal."

Puberaal gedrag

Trainer Frank Wormuth begreep ook weinig van de actie van Van der Water: "Ik kreeg gisteren een bericht van hem via WhatsApp dat hij er niet zou zijn vandaag. Ik stuurde terug dat ik het niet begreep en dat was het laatste teken van leven van hem. Ik weet niet waar hij nu is en ik wacht af wat er de komende dagen gebeurt."

"Ik heb veel ervaring met mensen die in de pubertijd zitten. Het is puberaal gedrag. Ik heb veel ervaring met kleine kinderen. Dus ik ben niet bang om een gesprek met hem te voeren", sluit de oefenmeester af.