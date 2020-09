Drommel ziet veerkracht FC Twente beloond worden: "Als team gevochten vandaag"

In De Kuip wist FC Twente zondagmiddag knap een gelijkspel uit het vuur te slepen bij Feyenoord (1-1). Doelman Joel Drommel was blij met de prestatie van de Tukkers. "We hebben als team gevochten tot de laatste minuut."

Drommel stapt met een tevreden gevoel de bus in richting Enschede. "Met een punt mag je heel blij zijn, want ik heb hier vaker gespeeld en vaak een nederlaag geleden. Zij hebben wel een punt verloren vandaag, vooral als je naar de eindfase kijkt. Over het algemeen hebben wij het goed gedaan. Vooral de eerste twintig minuten."

Trainen

De sluitpost was niet verbaasd dat Twente voetballend niets onder deed voor Feyenoord. "Vorige week lieten we het ook zien tegen Fortuna en nu doe je het weer. Daar trainen we op en daar hameren we op."

Strafschop gestopt

In de eerste helft pakte Drommel de eerste strafschop van Berghuis. "Het is mooi dat ik hem pak, maar dan is het niet slim dat Julio (Pleguezuelo, red.) direct een tackle maakt. Ik stond er bovenop en dacht laat Berghuis, maar schieten vanuit die hoek. De tweede penalty schoot hij (Berghuis, red.) veel beter in dan de eerste", aldus Drommel, die alweer vooruit kijkt. "We moeten dit doortrekken naar volgende week, Groningen thuis."