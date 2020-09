Van der Water reageert: "Doe dit niet om iets te forceren, maar we hebben duidelijke afspraken gemaakt"

"Helaas dat het zo moet gaan. Terwijl vorige week het seizoen nog zo goed begon. We hebben vrijdag uitvoerig met directie van Heracles gesproken over hoe we omgaan met de aanbieding(en) van Orlando. Daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt. Toen ik op zaterdagavond van mijn zaakwaarnemer hoorde dat er nog steeds geen contact is geweest met Orlando nam ik deze beslissing. Niet om iets te forceren, want ik besef zelf ook wel wat het los zal maken, zowel bij mijn teamgenoten als bij de supporters. Morgen meld ik mij weer op de training en zien we wel hoe het zich verder ontwikkelt", zegt de aanvaller tegen RTV Oost.

Wormuth en Gilissen

Na de wedstrijd van vanmiddag, die Heracles met 4-0 verloor, reageerden trainer Frank Wormuth en technisch directeur Tim Gilissen al op de afwezigheid en de manier waarop dat tot stand kwam. Bekijk hier de interviews met beide heren.