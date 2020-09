Wout Weghorst opnieuw in voorselectie Oranje, Mats Knoester voor het eerst bij Jong Oranje

Wout Weghorst is door interim-bondscoach Dwight Lodeweges opnieuw opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het oefenduel tegen Mexico en de wedstrijden in de Nations League tegen Bosnië en Italië van begin komende maand.

In totaal bestaat de groep uit maar liefst 38 spelers. Bij de laatste keer zat Weghorst ook in de voorselectie, maar viel de spits uit Borne af voor de definitieve selectie voor de Nations League-duels tegen Polen en Italië. De aanvaller van VfL Wolfsburg staat momenteel op vier interland en scoorde daarin niet. Overigens is het nog onduidelijk wie tijdens de drie duels de bondscoach is. De KNVB is in gesprek met Frank de Boer om de opvolger van de naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman te worden. De afgelopen duels was Lodeweges de eindverantwoordelijke.

Programma

Nederland speelt op 7 oktober in Amsterdam een oefenduel tegen Mexico, vier dagen later is Bosnië in Zenica de tegenstander in de Nations League en drie dagen daarna gaat Oranje op bezoek in (waarschijnlijk) Bergamo voor het uitduel bij Italië. Nederland is derde in de poule na een zege op Polen en een nederlaag tegen Italië.

Debuut Knoester

Mats Knoester maakt zijn debuut in de voorselectie van Jong Oranje. De verdediger van Heracles zit in een 32-koppige groep voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar (18 oktober in Venlo) en Cyprus (13 oktober in Larnaca). Nederland kan in die duels definitief een EK-ticket bemachtigen. Ook Justin Hoogma uit Oldenzaal zit bij de selectie. De verdediger van FC Utrecht is een vaste waarde.