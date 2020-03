Van de Ven stadsdichter Hengelo

Vrijdagavond maakte wethouder Ter Ellen dat bekend tijdens een bijeenkomst in de bibliotheek. Van de Ven was met nog twee dichters in de race om stadsdichter te worden. In totaal zonden twaalf Hengeloërs gedichten in. Van de Ven is voor een periode van twee jaar aangesteld. Hij schrijft het liefst gedichten die zowel in het Nederlands als in het Twents gezongen kunnen worden. De overleden Enschedese dichter Willem Wilmink was voor Van de Ven altijd een groot voorbeeld.

