Twentse bestuurders leren over innovaties op gebied van energie en techniek

RES Twente is de stuurgroep die zich buigt over de opgave van het NationaalKlimaatakkoord. De stuurgroep staat voor de uitdaging om een plan te presenteren waarin Twente een aanzienlijke bijdrage levert aan deze doelstelling.

De stuurgroep bestaat uit bestuurders van gemeenten, provincie, de onderwijssector, netbeheerders, Twence, waterschap en woningcorporaties. "Hiermee zijn alle belangrijke spelers op het gebied van energietransitie vertegenwoordigd", vertelt RES-voorzitter Louis Koopman.

Modelondernemer

RES Twente vergadert regelmatig op bijzondere locaties en dit keer was de stuurgroep te gast in Tip 10. Koopman: "Vennegoor is wat betreft RES Twente een modelondernemer, als iemand die het voortouw neemt in de energietransitie. Als stuurgroep worden we telkens weer positief verrast door ondernemers die al een flinke voorsprong nemen op de transitie. Die bieden wij graag een platform. We hopen dat zij inspirerend werken voor anderen."

[image:996889]

Off-grid

Tip 10 is het innovatiecentrum van Vennegoor Installatie, Hampsink Beuningen en Gejo Techniek. Het gebouw is 'off-grid', wat betekent dat er geen nutsvoorzieningen naar de straat toe zijn. Geen gas-, elektriciteits- en watervoorzieningen, alleen riolering.

Het gebouw beschikt onder meer over een eigen waterzuiveringsinstallatie, accutechniek, thermische zonnepanelen en tapwaterboilers met zoutkristallen. Ook zijn er windwokkels te zien. Dat zijn verticale windmolens van 1,80 meter hoog die zorgen voor windenergie. Een nieuwe techniek waar hard aan gewerkt wordt en die de ultieme combinatie met zonnepanelen moet worden.

Iedereen met interesse in energie-innovatie is welkom in Tip 10 André Vennegoor

Tip 10 is vorig jaar geopend als een van de eerste off-grid bedrijfspanden in Nederland en sindsdien worden er groepen langs energie-innovaties geleid. "Iedereen met interesse in energie-innovatie is welkom in Tip 10", aldus André Vennegoor. "Dat geldt voor alle groepen, maar zeker voor de stuurgroep van RES Twente. Ik vertel graag over onze producten en ontwikkelingen en ben bovendien zeer geïnteresseerd in de Twentse energietransitie."