Razzia Twente vanwege corona herdacht voor de deur van de synagoge in Enschede

Voor de synagoge in Enschede is vandaag herdacht dat de Twentse razzia 79 jaar geleden plaatsvond. Op 13 en 14 september 1941 werden 105 Joodse mannen weggevoerd naar het Oostenrijkse concentratiekamp Mauthausen.

Vanwege de coronamaatregelen was de herdenking anders dan gebruikelijk. Het vond buiten plaats, op stoeltjes voor de deur van de synagoge. Er was geen muziek en ook geen bloemenceremonie. Wel lazen kinderen van de naastgelegen Prinseschool net zoals vorig jaar de namen voor van de 105 gedeporteerde Joodse mannen.

"Soort reünie"

Voorzitter Bert Oude Engberink van de stichting comité herdenking razzia Twente is blij dat de herdenking vandaag toch door kon gaan, ook al was het in aangepaste vorm. "Dit heeft ook een soort reüniefunctie", zegt Oude Engberink. "Maar je ziet dat de mensen geen handen schudden, elkaar niet knuffelen, dus het is toch anders dan anders."

"Het is voor de Joodse gemeenschap in Twente wel erg belangrijk dat deze traditie blijft bestaan", vervolgt Oude Engberink. Het was in 1941, het begin van de Jodenvervolging. De nabestaanden van toen werden vaak ook vervolgd, opgepakt, weggevoerd en vermoord. Voor het handjevol mensen dat het wel heeft overleefd, waar wij nazaten van zijn, is het heel belangrijk dat we dit blijven herdenken."