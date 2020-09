Liedjesschrijver Henny Thijssen doet mee aan The Voice Senior: 'Het was heel leuk'

"Het was heel leuk", zegt Thijssen in Goedemorgen Overijssel op Radio Oost. Hij ging door naar de volgende ronde. Dat was voor de rasmuzikant toch nog een verrassing: "Laat ik het zo zeggen. Het kan alle kanten opgaan. Je kunt ook een black out krijgen."

Spannend of ze gingen draaien

Om op het podium te staan vond Thijssen niet zo'n probleem. "Het was vooral spannend of ze gingen draaien. Ik was goed bij stem, dus dat zat wel goed. Toen Frans Bauer gedraaid had, was het goed. De rest hoefde ook niet te draaien."

Omdat Bauer op de knop drukte en z'n stoel draaide, was Thijssen verzekerd van de volgende ronde.

Joling

De blunder van de avond ging naar Gerard Joling, die jurylid is in het programma. Thijssen schreef ook nummers voor de zanger, maar tijdens de show ging er bij Joling geen lampje branden. Hij moest zelfs aan Thijssen vragen welk liedje hij voor hem had geschreven.

Het ging om een nummer met Tino Martin. "Schei uit alsjeblieft. Excuus dat ik dat even niet zo snel weet."

Joling verdedigde zich met het feit dat hij al meer dan achthonderd nummers heeft uitgebracht. Thijssen antwoordde gevat: "Ik ook".