Jeugdtekeningen Louis Le Roy aangetroffen bij verhuizing in Deventer

Bij de verhuizing stuitte de nieuwe bewoner op een aantal tekeningen die ondertekend waren door L.G. Le Roy, meldt de Heerenveense Courant.

Na een speurtocht kwam de bewoner uit bij de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen. Bij dat contact werd duidelijk dat het tekeningen betroffen die Louis Le Roy maakte in zijn jeugdjaren.

Onbekend is nog of de bewoner de tekeningen houdt of dat deze naar Heerenveen komen. "Daar is Peter Wouda namens de Stichting TIJD die de ecokathedralen in Heerenveen en Mildam beheert over in gesprek”, zegt Klaas Peereboom, woordvoerder van de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen.

‘Retourtje Mondriaan’

In zijn autobiografie ‘Retourtje Mondriaan’ vertelt Le Roy, later bekend van zijn ecokathedralen in Heerenveen en Mildam, over de eerste keer dat hij het huis bezocht:

"Onze monden vallen open van verbazing als wij voor ons nieuwe huis staan; de helft van een riant herenhuis dat midden in een grote tuin staat. Even blijven wij naast elkaar staan. Dan spurt mijn broer, de tweede plantengek uit de familie, de tuin in en ik ga op zoek naar de zolder, de ruimte die wij 10 jaar lang samen zouden moeten delen. Want hoewel het een groot huis was met véél kamers zou toch moeder er maar één voor haar zelf houden. Alle andere grote kamers zouden aan studenten van de Koloniale Landbouwschool worden verhuurd. Dát was ook de school waar mijn broer zou gaan studeren. Een fantastische school te midden van grote tuinen en fraaie plantenkassen, slechts enkele honderden meters verderop gelegen aan één van de fraaie invalswegen van Deventer. Die studie heeft broerlief in de kortste tijd voltooid. Kort na het einde van de oorlog is hij met zijn vrouw voorgoed naar Canada vertrokken. Een smalle trap, ingebouwd tussen twee muren, voerde naar een onbekend wereldje. Twee deuren. Eén gaf toegang tot een kamer met uitzicht op onze tuin en de daarachter gelegen grote parktuin van een ziekenhuis, die door een dichte boomwal aan het zicht onttrokken werd. De andere deur stond open en ik betrad voor de eerste keer een duister zolder die slechts flauwtjes door middel van één klein dakraampje werd verlicht.”