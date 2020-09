In STEPtember loopt Evelyn iedere dag 10.000 stappen voor cerebale parese

Cerebrale parese is de meest voorkomende lichamelijke beperking bij kinderen. Soms hebben de kinderen ook een cognitieve beperking. Het is een aangeboren hersenbeschadiging die is ontstaan tijdens de zwangerschap, de geboorte of in het eerste levensjaar.

24 uur hulp

Zuurstofgebrek kan cerebrale parese veroorzaken. Vroeger werd cerebrale parese spasticiteit genoemd. Mensen met cerebrale parese hebben moeite met bewegen, communiceren, zien, eten en leren. Cerebrale parese heeft op iedereen weer een ander effect. Sommige mensen mankeren op het eerste gezicht niets, terwijl anderen 24 uur hulp nodig hebben.

Evelyn doet mee met de actie waarmee het de bedoeling is om iedere dag 10.000 stappen te zetten. Vorig bracht de actie wereldwijd bijna vier miljoen euro op. "Ik vind het erg belangrijk om mee te doen, want ik als ik hiermee anderen kan helpen, dan word ik daar blij van" , zegt Evelyn.

Kracht

Evelyn probeert ondanks haar ziekte zoveel mogelijk kracht uit het leven te halen. Ze is ook erg positief ingesteld. Ze heeft er een boek over geschreven: "25 levenslessen' en geeft trainingen met als thema " Van imperfectie naar Kracht' .

"Er werd altijd tegen mij gezegd dat ik harder voor een plekje moet strijden in de wereld, omdat ik gehandicapt ben" , zegt Evelyn. "Ik ploeterde om mezelf te bewijzen en dreef steeds verder mijn eigen ik af. Totdat ik ontdekte wat de kracht van mijn imperfectie was" , zegt Evelyn.

Publiciteit

Evelyn timmert behoorlijk aan de weg. Ze heeft onder andere TED-X-talk gegeven in Ede, schrijft boeken, treedt op in televisieprogramma's en is actief op social media. " Door jezelf open te stellen kom je dichter bij je zelf en bij anderen. Het helpt mij en hopelijk ook anderen" , besluit Evelyn.