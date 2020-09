Inwoners en bootverhuurders in Giethoorn zijn woest over nieuw vaarbeleid van de gemeente

Al jaren wordt erover gepraat, wat moet er gebeuren tegen te grote drukte in de smalle gracht in Giethoorn? Ondernemers en inwoners zouden samen een vaarplan maken, maar de belangen waren te tegenstrijdig, de partijen kwamen er niet uit samen. De gemeente kwam dus zelf met een voorstel.

Belachelijk dat we straks niet eens in ons eigen dorp mogen varen inwoner van Giethoorn

Kostenpost

De nieuwe vaarverordening betekent een grote verandering voor de bootverhuurders. Ze moeten flink betalen als hun boten door het drukke deel van de gracht varen. Met een duur woord heet dit vermakelijkhedenretributie, ofwel een heffing op vermaak. Wie een rondvaart door Amsterdam maakt, betaalt dit ook.

Het gaat om flinke bedragen: een gewoon fluisterbootje of rondvaartboot kost 500 euro per jaar. Voor een brede sloep moeten verhuurders jaarlijks 1500 euro betalen. De bedoeling is wel dat de verhuurders dit doorberekenen aan de huurder, en dan gaat het hooguit om een paar dubbeltjes per klant, denkt de gemeente.

Gieters Gevaer

Een authentieke punter is een stuk goedkoper, die mag voor vijftig euro per jaar de gracht door. Zo wil de gemeente het varen met traditionele houten punters stimuleren en de verhuur van brede sloepen ontmoedigen. Dat 'Gieters Gevaer' is goed voor de karakteristieke uitstraling van het dorp, en het is ook positief voor de punterbouwers die dan wellicht weer meer werk krijgen.

[image:997360]

[image:997314]

De kans dat er door de nieuwe verordening meer houten punters worden verhuurd dan aluminium sloepen, lijkt klein. De kosten voor aanschaf en onderhoud van een houten punter zijn veel hoger, berekenen de verhuurders. De lagere bijdrage dekt die kosten bij lange na niet.