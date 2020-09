Politiek eist maatregelen huisartsentekort Twente

Hadassa Meijer is raadslid van coalitiepartij ChristenUnie in Enschede. Bijna wekelijks wordt ze aangesproken door inwoners die een huisarts zoeken in Enschede. "Vergis je niet, als je geen huisarts hebt dan is dat voor een twintiger misschien geen probleem, maar ik kom hele gezinnen en kwetsbare ouderen tegen die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat kan toch niet?"

Lastig probleem

Wat er precies aan gedaan kan worden is voor Meijer ook lastig om te zeggen. "Maar neem het probleem in elk geval serieus en kies voor een aanpak met de hele regio. Misschien moet je wel creatieve maatregelen bedenken, maar laten we in elk geval de oorzaak van het probleem blootleggen."

Over die oorzaak wordt al jaren gespeculeerd. Zo zou het probleem zijn dat er voor de partner van de huisarts geen goede baan te vinden is in Twente. Maar ook een andere oorzaak wordt genoemd: het vak huisarts wordt steeds vaker uitgeoefend door een vrouw, die er voor kiest om parttime te werken.

[image:997360]

Meer artsen opleiden

Meijer schudt gefrustreerd haar hoofd. "Als het probleem is dat er te weinig huisartsen zijn, waarom worden er dan niet meer huisartsen opgeleid? Dit kan toch niet?" Het raadslid wil nu dat het gemeentebestuur van Enschede actie onderneemt. "Maar eigenlijk vraagt dit probleem om een aanpak van de hele regio."