Wappy van Hellendoorn: "Wapenwedloop onder kinderen moet gestopt"

"Als die irritante jongen in de klas een mes heeft, dan neem je zelf een grotere mee." De hype rond survivalmessen dreigt de vormen aan te nemen van een heuse wapenwedloop onder kinderen. Steeds vaker zien leerkrachten scherpe en gevaarlijke wapens op school. Die ontwikkeling wordt ook op straat herkend: "Waar we vorig jaar 3 messen in beslag namen van kinderen, daar hebben we inmiddels een score van 317. Het loopt inmiddels de spuigaten uit."

'Lijkt hier op Mexico'

Wijkagent Van Delden loopt al een tijdje mee op straat in de wijken van Hellendoorn. "Wat ik de laatste tijd meemaak, is ernstig. Als je kijkt naar wat die kinderen bij zich dragen, dan begint het hier al behoorlijk op Mexico te lijken."

[image:997026]

In Mexico wordt het straatbeeld overheerst door arme jongeren die werken in opdracht van drugskartels. Iedereen draagt daar een wapen en als je geen pistool kunt betalen, is dat dus een mes. Van Delden: "En het is ook stoer om er opzichtig mee rond te zwaaien."

Wapenwedloop

Net als de burgemeester ziet ook Van Delden dat het tijd wordt om in te grijpen. "Ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de kinderen erop aanspreken dat dit niet kan. Als de een een groter mes mee naar school neemt omdat de ander al een grotere had, dan belanden we in een soort wapenwedloop waar we niet meer uitkomen. Dit moet echt stoppen en wel nu meteen."

Burgemeester Wappy gaat nog een stuk verder. Hij wil een verkoopverbod voor messen. "Maar voordat we dat verbod erdoor hebben zijn we maanden verder. Daarom roep ik nu de winkeliers op om hun verantwoordelijkheid te nemen." Wappy wil dat de verkoop van survivalmessen aan kinderen direct wordt gestopt. "Voordat het te laat is en we slachtoffers moeten betreuren."