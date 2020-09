Mark Bakker uit Zwolle werd bijna opgelicht door een sms van 'PostNL'

Van wie de sms dan wel afkomstig is, is niet bekend. Bakker laat in een video op Facebook zien dat er, zodra hij op de link in het sms-bericht klikt, op een betaalpagina komt. "Uwpostvolgen.xyz", leest hij de link voor in de video, met daarachter de opmerking: "Wat een flauwekul."

Betaalgegevens invullen

Bakker: "Dan staat hier de tekst dat mijn pakket op het postsorteercentrum ligt en dan moet ik dus betalen. Zes euro en 75 cent. En hieronder kan ik dan nog mijn betaalgegevens invullen."

De RTV Oost-verslaggever besluit dat 'dus maar eens even niet te doen'. Hij wil weten wie er schuilgaat achter de link en belt daarom in de video naar het 06-nummer waarvan de sms afkomstig is. Dat lukt niet. Er wordt direct doorgeschakeld naar de voicemailinbox, maar het automatisch afgespeelde bericht meldt dat die inbox vol zit en dat een bericht achterlaten niet mogelijk is.

'Trap er niet in!'

"Kortom, hier hebben we weer te maken met oplichting", besluit Bakker de video. Hij waarschuwt zijn volgers: "Krijg je ook zo'n sms, trap er niet in."

De klantenservice van PostNL is op zondag niet bereikbaar voor vragen, dus het is niet duidelijk of dit type sms-berichten bij het postbedrijf bekend zijn. Op de website is onder het kopje 'Phishing of fraude melden' wel een handleiding beschikbaar waarin wordt beschreven hoe deze variant van oplichting te herkennen is en waar mensen dat kunnen melden.