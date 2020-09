Natuurorganisaties komen met energieplan: "We willen plekken voor windmolens bundelen"

Een windmolen in je achtertuin of een zonnepark op je weiland kan je veel geld opleveren. Daarom is het voor veel grondeigenaren interessant om een windmolen te laten plaatsen.

Natuur en Milieu Overijssel ziet in dat het een goede ontwikkeling is dat er steeds meer Overijsselaars ontdekken dat ze geld kunnen verdienen hieraan. En dat het geld niet naar een projectontwikkelaar in China gaat, maar dat het geld lokaal weer ingezet kan worden binnen de gemeente. ?

Die 500.000 bomen kunnen prima onder windmolens geplant worden Leander Broere, Natuur en Milieu Overijssel

Maar de natuurorganisaties en NMO roepen op om niet overal enkele molens te plaatsen. "We willen wel dat het landschap en de mooie uitzichten die we hebben in Overijssel niet vervuild worden." Daarom komen zij met een plan. "In deze wegwijzer vragen wij de provincie om de molens te bundelen.

Zo ontstaat er enkele plekken waar windenergie opgewekt wordt, en de winst die daaruit behaald wordt, gaat dan naar de gemeentes die meedoen aan het project.

