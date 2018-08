Bakx blij met zwaarbevochten zege in Eindhoven: ''Niet ons beste voetbal''

vrijdag 24 augustus 2018 | 22:38 Laatst bijgewerkt: 24-8-2018 | 22:43

Met een doelpunt en een assist was Istvan Bakx goud waard voor Go Ahead Eagles in het duel met FC Eindhoven (1-2). De 32-jarige middenvelder geeft echter toe dat het allesbehalve makkelijk ging in het Jan Louwers Stadion.

"We zijn enorm blij met de drie punten. Het was zwaarbevochten en we speelden niet ons beste voetbal", vertelt Bakx, die de negentig minuten niet volmaakte. "Ik vond het aan de kant spannender dan aan het veld. We verzuimden het uit te spelen en het duel in het slot te gooien, maar gelukkig hield Hobie (Verhulst, red.) ons goed op de been."

Go Ahead Eagles speelde dus niet volledig naar haar kunnen. "De ondergrens qua je taken blijven uitvoeren en blijven gaan hebben we wel behaald, maar de ondergrens qua voetbal was af en toe wel even weg. We moeten nog meer vastigheden kweken. FC Eindhoven is een enthousiaste ploeg die er vol op klapt, dan worden er andere dingen gevraagd", vervolgt Bakx.

Zijn treffer was er niet eentje om in te lijsten. De middenvelder plaatste de bal laag in de hoek, waarna doelman Ruud Swinkels deze liet glippen en de openingstreffer een feit was. "Echt verwoestend was die niet, maar ik ben er wel blij mee. Meestal bevrijdt zo'n goal het elftal een beetje, maar ook daarna bleef het nog stroperig. Dat was jammer. Maar achteraf bleek-ie toch belangrijk. We hebben nu een honderd procent score, ik hoop dat we zo doorgaan", aldus Bakx.