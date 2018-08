Van Crooy baalt van zure nederlaag tegen PSV: ''Hebben ze onze wil opgelegd''

zaterdag 25 augustus 2018 | 23:58 Laatst bijgewerkt: 26-8-2018 | 00:11

Met een geweldige uithaal voorzag hij PEC Zwolle van vers bloed, maar baten mocht het uiteindelijk niet voor vleugelaanvaller Vito van Crooy en zijn ploeggenoten. In het MAC³PARK stadion werd er in extremis met 1-2 verloren van PSV.

"Dit is een hele zure nederlaag. Ik denk dat we een hele goede tweede helft hebben gespeeld en PSV onze wil hebben opgelegd. Zij hebben helemaal niets gecreëerd. Maar dan gaat-ie er in de laatste minuut zo in, dat is heel natuurlijk heel zuur. Echt verschrikkelijk", vertelt Van Crooy na afloop van het duel.

Voor PSV lijkt het inmiddels de normale gang van zaken: scoren in de laatste minuut. "Het is een kwaliteit van hen. Daar zijn ze vorig jaar kampioen mee geworden. Maar dit mag natuurlijk niet meer gebeuren bij ons. De laatste paar minuten gaan wij achteruitlopen. Zij hebben Luuk de Jong, een grote spits. Dan weet je dat-ie een keer kan vallen", vervolgt de uitblinker.

Van Crooy liet vlak na rust Zoet kansloos middels een geweldige afstandsschot. "Hij zat er lekker in. Ik kreeg veel tijd. Het was een behoorlijke pegel. Als je vrij kan schieten moet-ie er nog maar in gaan, maar dat ging vandaag perfect", aldus Van Crooy die ondanks de nederlaag boordevol vertrouwen zit. "Op deze wedstrijd kunnen we voortborduren", besluit hij.